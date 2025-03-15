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Татар-информ

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Ученые из Китая: Снежный барс должен считаться единым видом без разделения на подвиды

Ученые из Китая: Снежный барс должен считаться единым видом без разделения на подвиды

Фото предоставлено организаторами конференции Снежный барс (ирбис) должен считаться одним видом без дальнейшего разделения на подвиды, потому что места обитания отдельных популяций этого хищника связаны друг с другом по горным хребтам.

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