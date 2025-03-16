В Самаре сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь женщине, попавшей в трудную ситуацию на дороге

Начальник отделения Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Александр Чугунов совместно со государственным инспектором безопасности дорожного движения старшим капитаном полиции Романом Войновым, находясь на маршруте патрулирования, следуя по Аэропортовскому шоссе, заметили на обочине автомобиль со включенными аварийными сигналами.