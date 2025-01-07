Председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева поздравила земляков с Рождеством Христовым

Поздравляю вас с одним из самых почитаемых в православном мире праздником – Рождеством Христовым!С ним связаны семейные традиции, он учит ценить простые, но очень важные вещи, такие как любовь, милосердие, сострадание, простое человеческое общение.
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