10 самых красивых природных бассейнов мира

В мире очень много красивых водоемов, и каждый можно считать уникальным по-своему. Люди издавна не только восхищаются красотой движущейся воды, но и с удовольствием принимают водные ванны даже там, где поток воды обладает значительной силой.
В мире очень много красивых водоемов, и каждый можно считать уникальным по-своему. Люди издавна не только восхищаются красотой движущейся воды, но и с удовольствием принимают водные ванны даже там, где поток воды обладает значительной силой.
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