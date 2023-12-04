Всемирный день почв: 5 декабря экологическому празднику будут посвящены мероприятия, рассказывающие о его значении Юлия СкворцоваВ разных странах планеты каждый год 5 декабря отмечается Всемирный день почв.
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