Политика как он...
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Политика как она есть

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Российские ученые протестировали ИИ для выявления рака

Российские ученые протестировали ИИ для выявления рака

Специалисты Сеченовского университета совместно с Сеченовским центром материнства и детства провели исследование по применению искусственного интеллекта для раннего выявления онкологических заболеваний шейки матки.

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