Иван Приходько: Два жителя ранены взрывом ВСУ в Горловке

В Горловке, ДНР, двое мирных жителей пострадали из-за взрыва боеприпаса ВСУ. О происшествии сообщил Иван Приходько, глава городского округа, в своем Telegram-канале, уточнив, что инцидент произошел в Центрально-Городском районе.
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