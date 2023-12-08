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  • чвсатпкьл
    😅🤣😂США ввели санкции...
  • чвсатпкьл
    Выступление Джо Байдена.США ввели санкции...
  • чвсатпкьл
    Они ещё видимо думают что их санкции это какое-то неотвратимое наказание и не поняли что всем насрать на их санкции.😅🤣США ввели санкции...

Премьер Японии Кисида из-за скандалов с откатами покинул фракцию

Премьер Японии Кисида из-за скандалов с откатами покинул фракцию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида покинул свою фракцию "Котикай", которую он возглавлял до вчерашнего дня, из-за скандала, связанного с долговременным сокрытием финансовых средств фракциями партии и предоставлением "откатов" депутатам.

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