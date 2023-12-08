Премьер Японии Кисида из-за скандалов с откатами покинул фракцию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида покинул свою фракцию "Котикай", которую он возглавлял до вчерашнего дня, из-за скандала, связанного с долговременным сокрытием финансовых средств фракциями партии и предоставлением "откатов" депутатам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии