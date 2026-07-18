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Иркутск Сегодня

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Листвянке — 300: Кобзев о развитии туристического центра

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Листвянку, приуроченной к 300-летию поселка, подчеркнул важность его развития как туристического центра и комфортного для жителей населенного пункта.

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