С 1 марта 2025 года отменяется роуминг между Россией и Белоруссией

К этому шагу страны шли более семи лет. Изначально предполагалось, что роуминг будет отменен к 2020 году, однако сроки неоднократно переносилисьРоссия и Белоруссия условились о создании с 1 марта 2025 года комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных.