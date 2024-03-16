Двух лыжниц госпитализировали после падения в квалификации спринта на ЧР

Спортсменки выбыли из борьбы за медали в спринте.фото: t.me/neva0502--> Лыжница Виктория Невьянцева госпитализирована после падения на трассе во время квалификации спринтерской гонки свободным стилем на чемпионате России в «Малиновке» (Архангельская область).