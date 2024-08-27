Группировка войск «Юг» нанесла поражение подразделениям 12 бригад ВСУ в ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки российские военнослужащие, находящиеся в зоне ответственности Южной группировки войск, улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям 12 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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