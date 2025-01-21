Пока Россия воюет, "элита" отдыхает на Мальдивах. Как тут не вспомнить про "договорняк"?

Пока Россия воюет за своё будущее, новая псевдоэлита отдыхает на Мальдивах. Как тут не вспомнить про "договорняк", по которому для отечественного шоубиза нет никакой СВО?Стараниями либералов за последние десятилетия слово "элита" в России почти полностью обесценилось.