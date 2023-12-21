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Чиновника правительства Хакасии Данданяна заподозрили в связях с США

Чиновника правительства Хакасии Данданяна заподозрили в связях с США

Сенатор от Сахалина и Курил Андрей Хапочкин попросил Генпрокуратуру проверить заместителя министра по делам юстиции и региональной безопасности Хакасии Манука Данданяна на предмет выявления признаков иноагента.

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