В Саратове озвучили число выданных на охоту разрешений

В Саратовской области бурный интерес к весенней охоте на пернатую дичь: комитет по охотничьему хозяйству и рыболовству получил около трех тысяч заявок от охотников, стремящихся получить соответствующие разрешения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии