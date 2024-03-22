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В Саратове озвучили число выданных на охоту разрешений

В Саратове озвучили число выданных на охоту разрешений

В Саратовской области бурный интерес к весенней охоте на пернатую дичь: комитет по охотничьему хозяйству и рыболовству получил около трех тысяч заявок от охотников, стремящихся получить соответствующие разрешения.

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