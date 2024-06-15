Суббота, 1️⃣5️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🌬 Всемирный день ветра 👨🏻‍🦳 Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей 🧦Праздник мужских недостатков 😁День силы улыбки 👩‍🦯Международный день прогулки 🏕День фотографии природы 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1834 год - французский врач Жан-Батист Дени осуществил первое в истории переливание крови человеку 📔 1885 год - в Российской империи принят закон, официально запрещающий ночную работу подростков и женщин 📔 1896 год - в результате землетрясения и цунами в Японии погибли 27 000 человек 📔 1954 год - в Швейцарии основан Союз европейских футбольных ассоциаций 📔 1984 год - в СССР официально утвердили 1 сентября новым всенародным праздником - "Днём знаний" 📔 1985 год - в Эрмитаже душевнобольной мужчина облил серной кислотой картину Рембрандта "Даная" 📔 2001 год - Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан создали Шанхайскую организацию сотрудничества.