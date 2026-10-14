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Идентифицирован мужчина убитый тигром в зоопарке: Трамп тоже отреагировал

Мужчина, убитый тигром в Йоркширском парке дикой природы, идентифицирован по имени. Уильям Чэпмен был объявлен мертвым на месте происшествия в субботу после того, как перелез через забор и проник в вольер с хищником.

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