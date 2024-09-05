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Путин предложил подумать над строительством АЭС на Дальнем Востоке

Путин предложил подумать над строительством АЭС на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над строительством новых АЭС на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция представлена в Telegram-канале Кремля.

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