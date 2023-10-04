На Соборной горе перекроют движение

В городе продолжаются аварийные ремонты тепломагистрали. В мэрии областного центра сообщают, что во время проведения аварийного ремонта магистральных тепловых сетей с 6 по 13 октября будет прекращено движение транспорта по Соборной горе (в районе дома 15 по Соборному двору).