На Соборной горе перекроют движение

В городе продолжаются аварийные ремонты тепломагистрали. В мэрии областного центра сообщают, что во время проведения аварийного ремонта магистральных тепловых сетей с 6 по 13 октября будет прекращено движение транспорта по Соборной горе (в районе дома 15 по Соборному двору).
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