Астраханцы сыграли второй тур в Национальной студенческой футбольной лиге

На этот раз на поле спорткомплекса «Арена-Крым» в Евпатории соперниками Астраханского государственного университета были команды Воронежского государственного института физической культуры, Кубанского государственного аграрного университета имени И.
На этот раз на поле спорткомплекса «Арена-Крым» в Евпатории соперниками Астраханского государственного университета были команды Воронежского государственного института физической культуры, Кубанского государственного аграрного университета имени И.
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