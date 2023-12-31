Пусть 2024 год станет победным!

Враг наносит кровавые удары перед Новым годом с одной целью - чтобы подломить нас психологически. Нелюди знают огромное значение этого праздника для русских, знают наше поверье «как встретишь Новый год, так его и проведёшь».
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