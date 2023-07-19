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Экс-президент США Трамп: вступление Украины в НАТО принесет опасность

Экс-президент США Трамп: вступление Украины в НАТО принесет опасность

Разговоры, которые ведутся в мире о вступлении Украины в Североатлантический альянс, опасны, заявил бывший глава Америки Дональд Трамп в видеообращении.

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