На перегоне КрасЖД возобновили движение поездов после схода вагонов

В Манском районе Красноярского края железнодорожникам удалось восстановить движение поездов по одному из путей на перегоне Жайма – Мана, где минувшей ночью сошли с рельсов вагоны товарняка, сообщает Telegram-канал Красноярской железной дороги.
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