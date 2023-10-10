На российском модуле «Наука» произошла утечка теплоносителя

Стыковка российского модуля «Наука» с МКС в июле 2021 года / © NASA Космонавты выявили утечку охлаждающей жидкости из резервного контура, который ранее установили на малом исследовательском модуле «Рассвет», а в апреле 2023-го перенесли на «Науку» с помощью манипулятора.