Что за неисправность выявили на АЭС в Финляндии и почему там резко снизили мощности

В финской энергокомпании рассказали о снижении мощностей на АЭС "Ловииса", что на юге Финляндии.На АЭС "Ловииса" на юге Финляндии была обнаружена неисправность, сообщает финская энергокомпания Fortum в понедельник, 15 января.