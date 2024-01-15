Что за неисправность выявили на АЭС в Финляндии и почему там резко снизили мощности

В финской энергокомпании рассказали о снижении мощностей на АЭС "Ловииса", что на юге Финляндии.На АЭС "Ловииса" на юге Финляндии была обнаружена неисправность, сообщает финская энергокомпания Fortum в понедельник, 15 января.
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