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Расчеты ударных дронов осуществили более 3 тыс. вылетов за 4 месяца в ЛНР

Расчеты ударных дронов осуществили более 3 тыс. вылетов за 4 месяца в ЛНР

Минобороны РФ Расчеты ударных БПЛА разведывательного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Запад" за четыре месяца осуществили более трех тысяч боевых вылетов в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике.

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