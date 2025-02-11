Расчеты ударных дронов осуществили более 3 тыс. вылетов за 4 месяца в ЛНР

Минобороны РФ Расчеты ударных БПЛА разведывательного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Запад" за четыре месяца осуществили более трех тысяч боевых вылетов в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике.
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