След сионистов. В Сирии начали взрываться средства связи правительственных войск, есть жертвы и пострадавшие.
У сирийской армии взрываются рации
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Жидомассоны влезают везде. Израиль должен быть уничтожен!
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19 час.
ТО
Терехов Олег
Мы должны предоставить современное оружие не только Палестине и хуситам. а так же сами должны долбануть по ближайшим территориям где собирается и концетрируется вооружение для бандерлогов все как в прописано в правилах "партнеров"!
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18 час.
лл
лина любимцева
Нужно внимательно смотреть, кто производит средства связи? Иоли через чьи руки они прошли прежде?
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13 час.
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