Встречай Geely Okаvango: чем удивил на тестах новый китайский кроссовер Алиса БронскаяНовый автомобиль вызывает двоякие ощущения: в Geely Okаvango можно увидеть классические черты полноразмерных кроссоверов, однако в нем также присутствуют характеристики, характерные для семейных минивэнов.