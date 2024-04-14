Встречай Geely Okаvango: чем удивил на тестах новый китайский кроссовер Алиса БронскаяНовый автомобиль вызывает двоякие ощущения: в Geely Okаvango можно увидеть классические черты полноразмерных кроссоверов, однако в нем также присутствуют характеристики, характерные для семейных минивэнов.
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