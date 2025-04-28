Газпром отсудил у МУП «ТТП» долги

Трамвайно–троллейбусное предприятие города Орла продолжает обрастать долгами. Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск «Газпрома межрегионгаза Орёл» к МУП «ТТП» о взыскании платежей за газ за февраль 2025 года.
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