Участник специальной операции с позывным «Тим» рассказал, как в октябре 2024 года он в одиночку на мотоцикле пробрался к позициям украинских националистов в селе Елизаветовка на кураховском направлении и уничтожил их укрепления, забросив взрывчатку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии