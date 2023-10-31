Ликсутов: в Москве повышается транспортная доступность районов

С 28 октября в девяти районах столицы изменятся маршруты наземного транспорта. Автобусы будут подъезжать ближе к метро и социальным объектам, пассажиры смогут экономить время в пути, сообщается на сайте mos.
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