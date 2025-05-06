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Донецкая группа новостей

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Трамп заявил, что победа во Второй Мировой войне была достигнута «только благодаря США».

Трамп заявил, что победа во Второй Мировой войне была достигнута «только благодаря США». В соцсети Truth Social он написал, что Штаты выиграли две мировые войны, «но никогда не ставили это себе в заслугу — это делают другие».

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