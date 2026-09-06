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Пашков об «Авангарде»: «Нет уверенности в решающем шаге. Буше и штабу нужно внести в свою работу что-то новое. Сомневаюсь, что он способен сойти со своих рельсов»

Олимпийский чемпион Александр Пашков сомневается в чемпионских перспективах « Авангарда » в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

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