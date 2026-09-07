«Стоит взять пример у русских!»: китайцы о новом российско-японском споре

Китайские пользователи новостного сайта news.qq.com высказались о событиях вокруг установки в Хабаровске памятника советскому солдату, который по замыслу авторов композиции разбивает прикладом винтовки пограничный камень с надписью «Японская империя» и хризантемой – символом государства и императорского дома.
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