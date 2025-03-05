Ямальские строители восстанавливают четвертый многоквартирный дом в Авдеевке

Строители из ЯНАО полным ходом восстанавливают четвертый многоквартирный дом в Авдеевке. Здание, общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров, сильно пострадало в результате боевых действий, сообщили в telegram-канале «Строим Ямал».
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