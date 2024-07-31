Пьяные подростки в Карелии угнали «Волгу» и попали в аварию

Инцидент произошел в Пудоже в середине июля. Как рассказали в Следственном комитете Карелии, в середине июля текущего года в Пудоже два подростка, находясь в состоянии алкогольного опьянения решили угнать автомобиль «Волга».
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