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Лед и пламень: каким продуктам не место в морозилке

Лед и пламень: каким продуктам не место в морозилке

Замороженные овощные смеси, ягоды и грибы в середине зимы идут нарасхват. Многие россияне считают, что в таких продуктах больше полезных веществ, чем в урожае, который хранится с осени, тем более что не всем по карману сезонные заморские плоды.

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