До конца года лидеры ЕС обсудят будущее Каллас и ее службы

Одним из главных вопросов повестки саммита Европейского союза до конца 2026 года станет будущая роль главы дипломатии ЕС Каи Каллас и возглавляемой ею Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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