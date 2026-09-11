Как на большом гербе Российской империи оказались гербы Норвегии и нескольких германских территорий

Большой государственный герб Российской империи — документ, который читается как родословная книга. Утверждённый Александром II 11 апреля 1857 года (окончательная редакция — 3 ноября 1882 года, при Александре III), он представляет собой конструкцию редкой сложности: центральный щит с двуглавым орлом, вокруг него — девять щитов главных титульных владений, а поверх сени, увенчанной державой, — ещё целая гирлянда гербов.