Музыка богов и души. Как древнейший музыкальный инструмент и сегодня переворачивает души

В Барнауле выступил музыкант, играющий на удивительном инструменте, ставшем популярным во всем мире после фильма "Гладиатор" Один из самых древних музыкальных инструментов мира – дудук – звучал совсем недавно в стенах филармонии Алтайского края.
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