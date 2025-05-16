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Петербургский дневник

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Петербургские следователи завершили расследование дела о незаконном табачном бизнесе

Петербургские следователи завершили расследование дела о незаконном табачном бизнесе

На скамье подсудимых окажутся 12 участников преступного сообщества Следователи ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 12 участников преступного сообщества, обвиняемых по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок», «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

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