Петербургские следователи завершили расследование дела о незаконном табачном бизнесе

На скамье подсудимых окажутся 12 участников преступного сообщества Следователи ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 12 участников преступного сообщества, обвиняемых по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок», «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».