Стимпанк, квесты и барабанное шоу. Как отпразднуют День Барнаула на Мало-Тобольской

Улицу на время праздника разделили на две части: историческую и современную. Установят и фотозону "Вход в барнаульское метро" Улица Мало-Тобольская в Барнауле 2 сентября традиционно станет одной из главных праздничных площадок в честь Дня города.
Улицу на время праздника разделили на две части: историческую и современную. Установят и фотозону "Вход в барнаульское метро" Улица Мало-Тобольская в Барнауле 2 сентября традиционно станет одной из главных праздничных площадок в честь Дня города.
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