В Екатеринбурге снова попытались выдворить за незначительное нарушение мигрантку из Казахстана

Женщина чуть задержалась с процедурой дактилоскопии и была помещена в центр временного содержания иностранцевТолько вмешательство свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой помогло избежать выдворения из Екатеринбурга Екатерине Онча, которая несколько лет назад переехала в Екатеринбург из Казахстана.
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