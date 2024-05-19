В Екатеринбурге снова попытались выдворить за незначительное нарушение мигрантку из Казахстана

Женщина чуть задержалась с процедурой дактилоскопии и была помещена в центр временного содержания иностранцевТолько вмешательство свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой помогло избежать выдворения из Екатеринбурга Екатерине Онча, которая несколько лет назад переехала в Екатеринбург из Казахстана.