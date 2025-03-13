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  • Svetlana Kuzmina
    Я так понимаю, что хитрож...х украинцев Трам переиграть не может, поэтому задумал решить проблему за счёт России.Шантаж, а не пере...
  • Валентин Щербаков
    До чего же гнусный придурок этот чокнутый русофоб и пиндсранец Трамп, так с ВВП поступать нельзя, ты еще пожалеешь....Шантаж, а не пере...
  • Виктор Луговой
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ВСУ экстренно перебрасывают резервы к Сумской области: ситуация накаляется

ВСУ экстренно перебрасывают резервы к Сумской области: ситуация накаляется

ВСУ экстренно перебрасывают резервы к Сумской области: ситуация накаляется Ирэн ОрлонскаяВоенный эксперт Виталий Киселёв заявил, что украинское командование активно стягивает подкрепления в Сумскую область с целью остановить наступление российских войск.

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