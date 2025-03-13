ВСУ экстренно перебрасывают резервы к Сумской области: ситуация накаляется Ирэн ОрлонскаяВоенный эксперт Виталий Киселёв заявил, что украинское командование активно стягивает подкрепления в Сумскую область с целью остановить наступление российских войск.
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