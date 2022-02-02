Опрос: большинство россиян готовы на переезд в другой регион ради работы

Как выяснили аналитики, на переезд в другой регион ради работы готовы более 60% россиян.55% граждан, опрошенных HeadHunter с 24 по 31 января, живут в том же регионе, где и родились, 31% переехали более трех лет назад, а 14% — менее трех лет назад.