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Аргументы и Факты

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Атака 1110 дронов на РФ 20 сентября: погибшие, разрушения, все подробности

Атака 1110 дронов на РФ 20 сентября: погибшие, разрушения, все подробности

В ночь на 20 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 1110 беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию России.

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