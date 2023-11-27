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На Украине расследовали крушение вертолета, при котором погибло руководство МВД

На Украине расследовали крушение вертолета, при котором погибло руководство МВД

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что завершило расследование крушения вертолета 18 января 2023 года в Броварах Киевской области, ставшего причиной смерти руководства украинского МВД, в том числе главы министерства Дениса Монастырского.

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