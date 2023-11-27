На Украине расследовали крушение вертолета, при котором погибло руководство МВД

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что завершило расследование крушения вертолета 18 января 2023 года в Броварах Киевской области, ставшего причиной смерти руководства украинского МВД, в том числе главы министерства Дениса Монастырского.
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