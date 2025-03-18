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Россияне списали в пять раз больше долгов без суда в 2024 году

Механизм внесудебного банкротства становится все более востребованным среди россиян. В 2024 году без судебного разбирательства были списаны долги почти 36 тысяч человек на сумму 17,4 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Федресурса».

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