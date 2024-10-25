«Время неожиданностей» Почему исход президентских выборов в США определит пара тысяч человек из нескольких штатов?

До президентских выборов в США осталось менее месяца, и кандидаты двух ведущих партий — демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп — сосредоточили все свое внимание лишь на семи так называемых колеблющихся штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании.