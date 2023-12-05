Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту совершения противоправных действий в отношении малолетней в Ульяновской области

В социальных медиа размещена публикация о том, что в Ульяновске девочка выходила из здания общеобразовательного учреждения и случайно задела рядом стоящего мальчика, предположительно, являющегося мигрантом.
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